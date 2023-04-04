Певице Славе стало плохо после переживаний за роды дочери: «Заболела я»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Певица Слава пожаловалась на ухудшение самочувствия после переживаний за роды дочери

Певице Славе стало плохо после переживаний за роды дочери: «Заболела я»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По всей видимости, организм знаменитости не выдержал стресс и дал сбой.

Недавно певица Слава впервые стала бабушкой. Роды ее дочери Александры Морозовой протекали не совсем гладко — у малыша было обвитие пуповиной, и дальше носить ребенка под сердцем было опасно для его здоровья. Поэтому девушке пришлось делать экстренное кесарево сечение. Все это заставило артистку изрядно понервничать. И как итог — заболеть.

«Все-таки заболела. На выписку к малышкам, наверное, все же не смогу приехать. Так что буду болеть», — сообщила артистка в своем блоге.

К слову, о беременности дочери певицы публика узнала совершенно случайно. Интересное положение рассекретили близкие из окружения девушки. Позже Морозова призналась, что сама хотела поделиться радостной вестью. По этому случаю даже записала клип, на котором похвасталась округлившимся животом.

Дочь Славы вышла замуж в конце прошлого года. Со своим супругом девушка знакома более восьми лет. Торжественная церемония прошла в Барвихе в узком кругу друзей. Пышная свадьба, по словам Морозовой, состоится, но немного позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший муж певицы Славы пытается добиться ее прощения.

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Певице Славе стало плохо после переживаний за роды дочери: «Заболела я»

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