«Арестовал мои счета»: Рапунцель раскрыла подарок Дмитренко на пятилетие их дочери

Бывшие влюбленные продолжают вываливать «грязное белье» на публику.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала поклонникам, как пока еще ее муж Дмитрий Дмитренко поздравил их общую дочку Василису с пятилетием. Если женщина подготовила множество подарков для наследницы, украсила квартиру воздушными шарами, а после организовала детскую вечеринку, то отец девочки решил проигнорировать торжество, как утверждает блогер.

«Не смогла промолчать. Дима не поздравил Василису вообще никак, у него есть связь со мной, например, через наших знакомых, было бы желание! А нет, простите, он поздравил, арестовал все мои счета и карты через суд, вот такой он подарок сделал мне и на день рождения дочки», — возмутилась Рапунцель.

К слову, Дмитренко и Рапунцель поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды реалити-шоу покинули проект и долгое время считались крепкой парой. Но несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

О новой ссоре стало известно в феврале текущего года. Тогда Дмитренко сообщил, что намерен развестись. По его утверждениям, жена последнее время оскорбляла его, скандалила и настраивала детей против папы. По мнению Рапунцель, дело обстояло иначе. Она утверждает, что он изменял ей и душил на глазах дочек. Поэтому ей пришлось вместе с детьми сбежать из квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители Ольги Бузовой реагируют на ее «тотальное» одиночество.

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