Взрослая девочка: как родители Ольги Бузовой реагируют на ее «тотальное» одиночество

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 22

Родители Ольги Бузовой с пониманием относятся к отсутствию семьи у звездной дочери

Взрослая девочка: как родители Ольги Бузовой реагируют на ее «тотальное» одиночество

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у теледивы случались только непродолжительные романы.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, как ее родители относятся к одиночеству звездной дочери. В свои 36 лет знаменитость так и не встретила мужчину мечты, как и не смогла обзавестись детьми, а ее папа и мама, соответственно, — внуками. Однако Ольга уверяет, что драмы ее близкие в этом не видят и достойно принимают любую ситуацию.

«Родители меня понимают. Я — взрослая девочка и с личной жизнью разберусь сама. Хотя родители всегда были первыми и главными людьми, которые поддерживали меня в самые сложные периоды моей личной жизни», — отметила звезда «Дома-2» в интервью изданию Teleprogramma.pro.

При этом, добавила Ольга, лишний раз своими проблемами она старается родных не беспокоить. Напротив — по максимуму окружила их вниманием и заботой.

«Я больше забочусь о них, потому что все, что они могли сделать для меня, они уже сделали, теперь моя очередь», — подчеркнула селебрити.

Как известно, Ольга Бузова прежде была счастлива с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара познакомилась в начале 2010-х, в 2012-м влюбленные сыграли свадьбу, но семейная идиллия длилась всего четыре года и закончилась громким разводом. Позже выяснилось, что футболист и певица заключили брачный договор, по которому Ольге ничего не причиталось. Расставание со спортсменом не прошло безболезненно для телезвезды, но артистка смогла найти утешение в профессии. С того момента карьера Ольги идет только в гору и на ТВ, и в музыкальной среде, но в личной жизни, кроме непродолжительных романов, ничего выдающегося не случилось — разве что романтические отношения в полтора года с блогером Давидом Манукяном. Дмитрий Тарасов в этом смысле обогнал Бузову, успев в очередной раз жениться — на модели Анастасии Костенко — и стать многодетным отцом. А вот с профессиональными достижениями у него все не так радужно, как у бывшей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Тарасов объяснил редкие встечи с детьми.

Тема:
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