Довел до экстаза: Киркоров схватил за грудь фанатку на глазах у толпы

Женщина светилась и кричала от счастья.

Эстрадный певец Филипп Киркоров, который месяц назад заявил, что его сердце больше несвободно, шокировал публику выходкой на концерте. Выступая в Красноярске артист спустился в зал, чтобы пообщаться с фанатами. Но только с одной дамой у него случился тесный и буквально контакт.

Когда Киркоров проходил мимо рядов, к нему подбежала поклонница. Видимо, ярая фанатка — на ее футболке было изображение знаменитости. Тут же схватила певца за руку и начала с ним кружится в танце. Киркоров не растерялся. Держа одной рукой охапку цветов, другой сначала обнял женщину, после положил руку на грудь, а дальше схватился ладонью за ее бюст.

Такого поворота событий, кажется, не ожидал никто. И артист, и женщина буквально светились от счастья в тот момент. Особенно фанатка — она кричала от радости настолько сильно, что ее лицо покраснело.

Кадры вызвали неоднозначную реакцию у публики. Одни похвалили артиста за то, что он личным общением осчастливил женщину, другие же наоборот, отмечают dni.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Филипп Киркоров чуть не «убил» поклонницу цветами прямо на сцене.