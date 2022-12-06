Киркоров чуть не «убил» поклонницу цветами прямо на сцене — видео

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 59

Киркоров задел поклонницу цветами прямо на сцене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Счастливая встреча чуть не закончилась трагедией. Кто виноват в случившемся конфузе?

Певец Филипп Киркоров снова отличился на одном из своих выступлений. Артист пел для собравшихся слушателей в рамках церемонии вручения премии «Звезды Дорожного радио». По традиции, после номера преданные поклонники подарили королю российской эстрады много букетов с цветами.

В этот раз ароматных презентов с прекрасными растениями было так много, что вокалист еле удержал красивые подарки. К исполнителю друг за другом подбежали восторженные поклонницы с потрясающими букетами. После вручения всех сюрпризов у музыканта скопилось десяток свертков. На лице Киркорова блистала обольстительная улыбка, зрители вместе со звездой восхищались ответственным моментом.

Правда, безмятежную идиллию прервала еще одна поклонница. Девушка не успела вручить маленькую корзинку с цветочками любимому певцу. Таинственная почитательница прибежала позже всех, гордо выйдя на сцену к талантливому артисту. Тогда в руках у Филиппа Бедросовича красовались десяток пышных букетов, поэтому места для небольшого презента уже не осталось. Да и за таким количеством растений сложно заметить еще одну потеряшку.

Торжествуя на сцене, вокалист начал совершать подбадривающие танцевальные движения. В это время радостная брюнетка стояла рядом с исполнителем и ждала его внимания. Однако артист вовсе не собирался смотреть в ее сторону. Наоборот, руками певец даже задел фанатку. Еще немного, и вся орава цветов оказалась бы на ее симпатичном черном платье.

Впрочем, неловкий момент быстро сменился на теплую встречу. Увидев красавицу, Киркоров судорожно стал искать местечко для нового подарка. Самой подходящей оказалась рука, в которой Филипп держал микрофон. Поп-король с радостью взял корзинку и улыбнулся счастливой поклоннице. Девушка с трепетом побежала обратно.

Видимо, всеобщая любовь и аромат подаренных цветов пленили разум музыканта. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров не заплатил государству налоги на семь миллионов рублей.

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