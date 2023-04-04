Новая трасса из Краснодара в Ялту поможет разгрузить «бутылочное горлышко»

Уже в следующем году название «бутылочное горлышко» для дороги из Москвы в Ялту перестанет существовать. На маршруте появится современное скоростное шоссе. По нему от Краснодара до Крымского моста можно будет добраться всего за два часа. Как это повлияет на туристический поток на полуостров и дорожную обстановку во всем регионе — выяснял корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«120 километров в длину и четыре полосы в ширину. Это один из самых масштабных дорожных проектов последнего времени, которые реализуются в Краснодарском крае. От столицы Кубани до Крымского моста по новой трассе можно будет доехать всего за два часа! Она на треть короче прежнего шоссе», — рассказал журналист.

Необходимость в расширении этой дороги назрела давно. Еще до запуска Крымского моста этот участок маршрута из Москвы в Ялту называли «бутылочным горлышком», то есть самым узким. В сезон время ожидания в пробках здесь исчисляется часами.

«Работы ведутся на всех участках, строим искусственные сооружения. Дорога будет не только качественной, но и безопасной», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Без светофоров, сужений и всего того, что может тормозить движение. Такая характеристика новой трассы даст возможность водителям двигаться со скоростью 90 километров в час. Строить дорогу начали в 2021 году, сейчас на всем отрезке пути работают 1,5 тысячи человек.

По старому двухполосному шоссе и сейчас машины идут не быстрее 60 километров в час. У новой в четыре полосы по проекту предусмотрено 33 моста, несколько развязок, но главное: ее пропускная способность будет в сотни раз выше.

Несмотря на то, что объект готов на половину, его масштабы уже сейчас впечатляют всех кто проезжает мимо. Лучшие инженеры и строители со всей страны собрались в одном месте, чтобы в очередной раз удивить отечественных автопутешественников и грузоперевозчиков.

«Это люди, которые работают по всей стране, от Питера до Владивостока. У нас богатый опыт, около десяти строек ведется по всей стране», — рассказал начальник главного управления ООО «Трансстроймеханизация» СП «Краснодар» Алексей Уксусов.

Что такое эра высоких технологий становится понятно, когда подъезжаешь к строительному участку. Здесь только толщина асфальта бетона целых полметра. Если еще несколько лет о таких дорогах говорили: «Не хуже, чем в Европе!», то теперь абсолютно уверенно можно сказать, что лучше.

Работы идут с опережением графика и в следующем году подрядчик обещает закончить все ремонтные работы.