Полковник, закупивший неисправные системы для защиты Крымского моста, пойдет под суд

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Они должны были сбивать.вражеские беспилотники. Однако оказались нерабочими.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Обвинения предъявили главе отдела морского управления полковнику Росгвардии Сергею Волкову. По данным следствия, он должен был приобрести два военных комплекса для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста, сумма госконтракта — почти 400 миллионов рублей.

Однако полученные системы в итоге оказались неисправны. Другими словами, Волков, пользуясь служебным положением, организовал закупку заведомо некачественного оружия по завышенным ценам. Сейчас Волков в СИЗО, а дело передали в суд.

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