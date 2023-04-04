Для крепкого здоровья: названы пять самых полезных пищевых привычек

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 132

Эксперт по питанию Верис: овощи и фрукты обогатят рацион и сделают его здоровее

Для крепкого здоровья: названы пять самых полезных пищевых привычек

Фото: www.globallookpress.com / Tim Hall

Читайте нас в: Дзен Новости

Пищевые пристрастия нередко провоцируют серьезные заболевания. Поэтому, пересмотрев ситуацию, можно в разы улучшить качество жизни.

Питание, как и отсутствие вредных привычек, играет важную роль в продолжительности жизни. Ведь чем человек будет «заправлять» свой организм, так он и будет работать. А чтобы сделать рацион здоровее, необходимо лишь придерживаться некоторых правил, о которых в беседе с Газетой.ру рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

В первую очередь, рацион стоит обогатить сезонными овощами, зеленью и фруктами. Есть их важно ежедневно. В день желательно по четыре-шесть порций, каждая из которых порядка 100 граммов. Например, сейчас прилавки в магазинах заполнены петрушкой, шпинатом, мятой, черемшой. Из фруктов можно выбрать бананы, апельсины, лимоны, мандарины, яблоки, гранаты и киви.

Помимо фруктов, овощей и зелени важно употреблять достаточное количество кальция, отметил эксперт. Он, как всем известно, содержится в молочных продуктах, рыбе и фруктовых соках без сахара. Про белок также не стоит забывать. Для нормальной работы организма необходимо потреблять в сутки от 0,8 до 2 граммов на килограмм веса. Он содержится в мясе, яйцах.

«Отличным дополнением к животному белку также станут протеиновые десерты без сахара и муки и протеиновые порошки», — добавил эксперт.

Клетчатка и углеводы также поддерживают нормальную жизнедеятельность. Жира должно быть порядка 25-35% от общей калорийности рациона. Сахар же эксперт хоть и назвал вредным веществом для организма, но все же до 5% от всех калорий в день можно потреблять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому категорически нельзя есть суп.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.95
0.63 84.62
0.51
Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

Последние новости

10:21
Детский сад в Горловке попал под обстрел ВСУ
10:12
«Каскадер»: рэпер Элвин Грей попал в ДТП во время съемок клипа и сломал ребра
9:59
Доигрались: во Владивостоке накрыли нелегальный покерный клуб
9:46
В Хабаровском крае мужчина жестоко избил свою двухлетнюю дочь
9:45
«Я пока подзавязала»: почему Ирина Розанова не пытается устроить личную жизнь
9:32
Страшноватая картина: почему Стас Пьеха усилил охрану на своих концертах

Сейчас читают

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия
В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт
«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео