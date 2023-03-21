Нанесет серьезный вред здоровью: кому категорически нельзя есть суп

Любители первых блюд 5 апреля отмечают особый праздник — Международный день супа. Самыми большими почитателями этой еды считаются россияне.

Суп — довольно сытное и питательное блюдо с большой истории. На сегодняшний день существует более 150 типов супов. Первые блюда можно найти в меню практически каждой национальной кухни, но не все они благоприятно воздействуют на организм.

Какие категорически нельзя есть суп и нужно ли его включать в каждодневный рацион, в эфире радио «Петербург» рассказала врач диетолог-нутрициолог Наталья Круглова, а также дополнила мнение коллеги врач-диетолог Марина Копытько эксклюзивно для Пятого канала.

Когда появились первые супы

Слово «суп» появилось еще в древности. Ученые обнаружили, что оно происходит из санскрита (древнеиндийского языка), где означало «хорошо питаться». Затем это понятие нашло отголосок в латинском языке. За век до начала нашей эры на Древнем Востоке был расцвет всевозможных супов.

В Европе внимание на этот вид основного блюда пришло в XV–XVI веках. Горячие густые похлебки с хлебом и выпечкой стали традиционной едой крестьянства, особенно в зимнее время, когда запасы нужно было расходовать экономнее. Позднее в жидкую пищу стали добавлять и другие ингредиенты. Однако еще продолжительное время супы там считались едой бедняков.

В России долгое время жидкую еду называли похлебкой. Слово «суп» завез в страну Петр I. Широкое распространение первые блюда получили только в XVIII веке.

После того как суп занял свое место в качестве основного блюда, повара со всего мира старались создать особый его вид, чтобы удивить гостей. Первые блюда в некоторых культурах поражают оригинальностью. Например, на Карибских островах любят суп из иегуан, а в африканском племени чагга готовят его из бананов. Но в Японии превзошли все мыслимые и немыслимые фантазии: там готовят лапшу с шоколадом.

Нужно ли есть супы каждый день

Многие уверены, что суп нужен всем и всегда. И если отказаться от супа, тогда человек сразу подпадает под определение адепта «неправильного» питания. Однако как утверждает специалист, на самом деле, суп — это просто вариант принять пищу.

Есть первые блюда, которые точно не надо есть ежедневно.

«Это какая-нибудь солянка, где очень большое количество мяса, в том числе жирного мяса и наверняка избыток по соли», — привела пример врач Круглова.

В противоположность им можно привести овощные супы или супы-пюре. С их помощью пациент автоматически увеличит количество потребляемых овощей, даже нелюбимых.

Специалист считает, если человек любит такие блюда, то их можно включить в ежедневный рацион. Главное, готовить правильно, чтобы в еде сохранялось максимальное количество витаминов и микроэлементов.

«Поэтому если любите супы, да, пожалуйста, готовьте, ешьте. Если не любите, вы можете эти продукты съесть в другом виде, если это вам будет более вкусно», — посоветовала она.

Для хорошего самочувствия человеку важно иметь здоровое и сбалансированное питание.

«Это питание, которое отвечает потребностям организма и работает на профилактику заболеваний, улучшает общее состояние здоровья, физическую выносливость и работает даже на продолжительность жизни», — уточнила эксперт.

Польза супов для организма

Супы имеют ряд бесспорных плюсов, например:

Быстрое насыщение, что требует меньших порций;

Отличный способ, чтобы согреться и повысить иммунитет, особенно в холодное время года;

Разгрузка желудка при потреблении нежирных супов;

Восстановление водно-солевого баланса;

Низкая стоимость блюда и его общедоступность.

Другой немаловажный плюс — разнообразие рецептов позволяет практически любому человеку подобрать суп по вкусу, а значит, включить в регулярный рацион питания.

Отрицательные стороны употребления супов

Существуют сотни рецептов приготовления супов. В каждой культуре — разные. Далеко не все они легко усваиваются организмом, и это нужно учитывать при составлении меню. Врач-диетолог Круглова выделила несколько характерных признаков первого блюда, которое не подойдет для ежедневного употребления:

Крепкий наваристый бульон. В этом случае увеличивается нагрузка на пищеварительную систему, возможен дисбаланс в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, такая основа для супа, как правило, имеет высокую калорийность и повышенное содержание жира.

В этом случае увеличивается нагрузка на пищеварительную систему, возможен дисбаланс в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, такая основа для супа, как правило, имеет высокую калорийность и повышенное содержание жира. Зажарка на масле. Не приносит пользы и существенно увеличивает количество калорий и жира в блюде.

Не приносит пользы и существенно увеличивает количество калорий и жира в блюде. Слишком горячий (выше 60 градусов) или холодный (менее 15 градусов). Человеческому организму наиболее комфортно «работать» с теплым супом. В противном случае рецепторы желудка подвергаются раздражающему действию.

Человеческому организму наиболее комфортно «работать» с теплым супом. В противном случае рецепторы желудка подвергаются раздражающему действию. Длительная термообработка. Если рецепт предполагает долгую варку, то витамины и микроэлементы в овощах распадаются.

Первые два пункта могут негативно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями ЖКТ, к которым относится гастрит, гастродуоденит, панкреатит и другие.

Кому категорически нельзя есть суп

Источник фото/видео: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov; 5-tv.ru

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и автор книг о правильном питании Марина Копытько эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, что в настоящее время отношение к супам пересмотрели. Если раньше суп был блюдом ежедневного потребления, то сейчас в диетологии считается нормальным съедать его всего два раза в неделю, и то по желанию.

«Все дело в том, что супы очень часто создают ощущение ложной сытости. Вроде бы поели, но через некоторое время вы опять голодны. По пищевой ценности супы зачастую уступают основному второму блюду, поэтому выгоднее съесть второе обеденное блюдо, а потом, если хочется, поесть суп», — пояснила она.

В зависимости от рецептуры калорийность супов может очень отличаться. В таком случае одна тарелка даст не так много сытости, зато «заберет» большую часть нормы калорий в день.

«Есть рецепты, где калорийность составляет порядка 100 — максимум 200 килокалорий на порцию. А есть варианты, когда вы можете получить и 500 — 600 килокалорий на тот же объем супа. Это очень важно учитывать, особенно если вы контролируете массу тела или находитесь в программах снижения массы тела», — добавила врач.

При этом важно обращать внимание на состав продуктов и технологию приготовления. Отдельные виды супов строго противопоказаны целому ряду пациентов.

Солянка, лагман, шурпа.

«В рецептуре обязательно нужно обращать внимание, используется ли зажарка, сливки, какие-то жирные сорта мяса — все это крайне нежелательно. Дело в том, что жирные супы противопоказаны при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, при гастрите или гастродуодените. Людям с высоким уровнем холестерина также нужно быть аккуратными. Такие супы могут усугубить состояние больного», — отметила специалист.

Сырный суп.

Крайне внимательно стоит относиться к сырным супам, потому что у них очень высокая калорийность, и, кроме того, сыр содержит вещество под названием тирозин, которое может косвенно повышать давление и противопоказано при головных болях.

Щавелевый суп.

Опасен при наличии подагры. При повышенном уровне мочевой кислоты этот продукт тоже выводится из рациона.

Грибной суп.

«Грибы вообще — неоднозначный продукт в нашем рационе. Традиционно его относят к белковым продуктам, но на самом деле это не так. Грибы содержат много экстрактивных веществ и при различных диетотерапиях, в частности, при обострении язвенной болезни или гастрита, они из рациона исключаются. Кроме того, продукт имеет очень грубую клетчатку, которая часто раздражает желудочно-кишечный тракт», — объяснила Копытько.

Суп харчо.

Это высококалорийный суп, с ним нужно быть аккуратным и понимать, что фактически он может даже заменять целый обед.

Как увеличить полезность супа

Чтобы сделать первое блюдо более полезным, нужно соблюдать некоторые правила:

Использовать нежирное мясо (индейка, курица) и не варить бульон на костях;

Добавлять овощи на самом последнем этапе, чтобы они сохранили максимум полезных веществ и клетчатку;

Варить суп на втором бульоне, а не на самом наваристом — первом;

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Кусок курицы или говядины заливается водой, активно кипит приблизительно 10 минут. Потом бульон полностью выливается, кастрюля снова заливается простой водой. Употребление супа на втором бульоне позволяет уменьшить количество холестерина и экстрактивных веществ, понижает количество антибиотиков, которое присутствуют в мясе. Все ненужное переходит в первичный бульон и не попадает в организм. Исключение составляет рыбный суп и вегетарианские супы.

«Традиционные куриные супы, безусловно, имеют место в нашем рационе. Они очень хорошо способствуют выздоровлению человека после какого-либо перенесенного заболевания, особенно вирусного. Но опять-таки, желательно не использовать зажарку и делать его максимально правильным, низкокалорийным и не добавлять ненужных ингредиентов», — добавила врач.

Заменить зажарку на свежую зелень и некоторые специи;

Уделять больше внимания овощным крем-супам, которые лучше усваиваются.

Если же отношение к супам прохладное, то можно найти другие, более подходящие варианты, как съесть нужные организму продукты.