В Австрии предупредили европейцев о грозящих проблемах с газом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Экс-главы МИД Австрии Кнайсль: ЕС ждет худшее после запрета США экспорта СПГ

В Австрии предупредили европейцев о грозящих проблемах с газом

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Бывшая глава МИД страны отметила, что европейским странам уже в ближайшее время придется принимать жесткие решения.

Большие проблемы ждут всех импортеров газа в Евросоюзе, но при одном условии. Об этом написала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Twitter.

По ее словам, европейские страны ждет самое худшее в том случае, если США все-таки введут запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

«Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения», — написала Кнайсль.

Она также добавила, что при таком раскладе, худшее для Брюсселя еще впереди.

К слову, Европа все еще продолжает закупать СПГ из России, несмотря на попытки уйти от энергетической зависимости. Тем не менее ЕС уже разрабатывает механизм блокировки импорта СПГ.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коммунальные счета жителей ЕС в прошлом году выросли на 300%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как во Франции заявили об унижении министра, желавшего обрушить российскую экономику.

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