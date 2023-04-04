«Вот такая я»: почему Бузовой жалко тратить деньги на свои мечты

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Рита Миронова
Рита Миронова 60

Ольга Бузова заявила, что ей жалко тратить деньги на себя

«Вот такая я»: почему Бузовой жалко тратить деньги на свои мечты

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Артистка балует родных и близких дорогими подарками в виде жилья, но для крупных покупок себе любимой находит тысячу отговорок.

Певица Ольга Бузова призналась, что запросто может баловать родных дорогими подарками в виде недвижимости, но не всегда готова потратить большие деньги на себя. В беседе с Тeleprogramma.pro артистка рассказала, что уже несколько лет не может приобрести новый автомобиль, так как ей «жалко тратиться».

Однако для родственников Бузова ничего не жалеет. Телеведущая подарила маме квартиру в Санкт-Петербурге, причем в одном из элитных районов. Купила жилье и сестре, но уже в Москве.

«Да, я зарабатываю, чтобы позволить себе сделать приятное близким. <…> Надо поменять машину, но все никак не соберусь, потому что мне на себя всегда жалко тратиться. Вот такая я», — призналась Ольга Бузова.

Единственное, на чем певица не экономит, это концертные костюмы. Бузова никогда не позволяет себе выйти на сцену в одном и том же дважды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители Ольги Бузовой реагируют на ее «тотальное» одиночество.

Тема:
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