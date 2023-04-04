Барановская и Аршавин отметили день рождения дочери за одним столом

Телеведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин воссоединились впервые за долгие годы, а поводом послужил день рождения их общей дочери Яны. В понедельник, 3 апреля, ей исполнилось 15 лет.

«С днем рождения, моя маленькая королева! Мой самый главный учитель в жизни — это ты. Люблю тебя бесконечно! У тебя все получится, я уверена, просто знай, что я рядом!» — посвятила Юлия пост имениннице.

Также она поделилась видео с праздника, его семья отмечает в одном из ресторанов, уютно устроившись за большим общим столом. Бывший знаменитости расположился рядом с младшим сыном Арсением, именинница заняла место в самом центре и по правую сторону от нее сидела звездная мама. Компанию им составили и другие гости.

Все собравшиеся о чем-то мило беседовали: младший сын Аршавина бурно обсуждал общие темы с отцом, Яна и Юлия поддерживали женскую беседу. Со стороны атмосфера выглядела абсолютно непринужденной, теплой и по-настоящему семейной. Одним словом, идиллия.

Однако на пути к такому миру, как известно, бывшие проделали большой путь. Этому предшествовало громкое расставание знаменитостей, после — новые отношения и женитьба Аршавина на журналистке Алисе Казьминой, финансовые разногласия по алиментам и очень долгая пауза в общении футболиста и наследников. Оно наладилось только в последние годы. При этом Юлия Барановская сразу предупредила, что ни о каком возобновлении отношений с бывшим речи не идет.

«И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет», — отмечала она.

Сам же Андрей Аршавин уверял, что всегда был готов к общению с детьми и упрекал Юлию в том, что именно она не давала ему видеться с наследниками. Знаменитость в ответ все обвинения отрицала.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили вместе около десяти лет. Пока спортсмен шел к заветным победам в футболе, Юлия старалась быть для возлюбленного опорой и поддержкой — именно в период жизни с ней Андрей Аршавин достиг главных высот в карьере, в том числе став бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м, а также — обладателем суперкубка УЕФА в том же году.

В 2012-м пара неожиданно для всех объявила о расставании, инициатором разрыва стал сам футболист, оставив Юлию беременной третьим ребенком. В этот момент у спортсмена уже был бурный роман с журналисткой Алисой Казьминой. Юлия же тогда вернулась из Лондона в Москву и сумела сделать карьеру телеведущей. Сегодня она одна из самых медийных персон в шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Барановская пряталась во время обстрелов Донбасса.

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