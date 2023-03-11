«В подвалах сидели»: Барановская рассказала, как пряталась во время обстрелов Донбасса

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Барановская признается, что, находясь в Донбассе, все равно испытывает страх, несмотря на то что была там много раз.

«В подвалах сидели»: Барановская рассказала, как пряталась во время обстрелов Донбасса

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Телеведущая Юлия Барановская не понаслышке знает, через что пришлось пройти жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся геноциду со стороны киевского режима. Девушка не раз приезжала в регион, где снимала сюжеты и рассказывала истории местных людей. Также она запустила социальный проект «Женщины Донбасса». В фокусе ее внимания — судьбы героинь, находящихся под постоянными обстрелами. Барановская признается, что идея появилась после бесед с жителями прифронтовых поселков. Ее до глубины души поразили истории, которые пришлось им пережить.

Девушка ездила снимать сюжеты в Донбасс уже более 20 раз. Не раз бывало, что вместе со съемочной группой она тоже попадала под обстрелы украинских боевиков. Воспоминаниями Барановская поделилась в интервью «МК».

«Когда снимаешь ребят на линии боевого соприкосновения, никто не застрахован. Поэтому все было: и в подвалах сидели под „Градами“, и на позициях, а в ответ к нам летели мины. Я быстро выучила главное правило: как только приехал на место, первым делом узнай, где находятся блиндажи, подвалы и укрытия на случай обстрела. До первого случая я этим не интересовалась», — рассказала телеведущая.

Барановская признается, что, находясь в Донбассе, все равно испытывает страх, несмотря на то что была там много раз. Она добавила, что при любых обстоятельствах необходимо исполнять то, что говорят защитники родины. Это поможет сохранить жизни.

«Не боятся только глупые, с тобой может произойти что угодно и где угодно — никто же не знает, как будет. Нужно просто соблюдать все меры безопасности, слушать людей, которые больше понимают в этом, не спорить и поменьше думать о плохом. Особенно если ты снимаешь военных, вообще с ними никогда не спорь», — пояснила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская боится громких звуков после попадания под обстрелы в Донбассе.

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