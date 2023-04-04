Российский скульптор воплотил все свои лучшие идеи в одном произведении искусства.

В ЛДПР решили почтить память своего бывшего лидера Владимира Жириновского и воздвигнуть ему бронзовый памятник в столице, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Произведение искусства решился создать российский художник Андрей Ковальчук. По его словам, бронзовый материал очень крепкий и лучше всего подходит для памятника такому человеку.

«Бронза позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно», — рассказал Ковальчук.

Также, по задумке художника, памятник должен быть обязательно выполнен в полный рост Жириновского. По итогу вместе с постаментом его высота будет примерно 2,75 метра.

Еще одна особенность произведения скульптора — на пьедестале будет написана одна из самых популярных фраз Владимира Жириновского. Какая именно — пока держится в строжайшем секрете.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Он прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда откроют капсулу с предсказаниями Жириновского.