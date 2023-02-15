Что с нами будет: когда откроют капсулу с предсказаниями Жириновского?
Капсулу с прогнозами Владимира Жириновского откроют в 2036 году
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Многие пророчества ныне покойного политика сбываются сегодня.
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил после своей смерти капсулу с мировыми прогнозами. Сегодня председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил журналистам, что капсулу решено открыть и предать огласке в 2036 году.
По его словам, Жириновский, к сожалению, не вел никаких дневников и все, что осталось от его прогнозов и мыслей теперь хранится в строгом секрете в капсуле в Музее ЛДПР.
«В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», — заявил Нилов.
Депутат также добавил, что буквально недавно кто-то опубликовал в Интернете недостоверную информацию о прогнозах Жириновского. Это, по его мнению, было сделано только для пиара.
К слову, прогнозы и предостережения покойного Владимира Жириновского снова и снова превращаются в реальность. Поэтому их стали называть «предсказаниями». Например, в 2019 году он предупредил, что если на Украине продолжится антирусская политика, то ситуация перерастет в военный конфликт и Незалежная прекратит свое существование как государство.
Более того, седьмого июля 2022 года президент России Владимир Путин заявил на одной из встреч в Госдуме, что пророчества лидера ЛДПР сбываются.
Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Жириновский прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Жириновский предсказал теракт на Крымском мосту и распад Украины.
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