Минобороны РФ показало, как вертолеты Ми-28 уничтожают командные пункты ВСУ

Минобороны показало, как российская авиация справляется с выполнением задач в зоне проведения спецоперации. В Telegram-канале ведомства появились кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28.

«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», — написано в публикации.

В министерстве отметили, что армейская авиация Западного военного округа занимается ликвидацией бронетехники и военной инфраструктуры противника. Кроме того, авиация поддерживает подразделения: сопровождает колонны, доставляет десант и грузы. Полеты осуществляются на максимально близком расстоянии к земле, что позволяет летательным суднам оставаться незамеченными украинскими системами противовоздушной обороны.

На кадрах, предоставленных Минобороны, видно, что российские вертолеты успешно работают по целям на большом удалении и поражают позиции противника на скорости больше 200 километров в час. Вертолеты сохраняют разомкнутый боевой порядок для свободы при выполнения маневров.

После успешного выполнения задач Ми-28 возвращаются на полигон, где их ожидает дозаправка и очищение от отстреляных гильз. За сутки боекомплекты обновляются несколько раз. Пока один экипаж возвращается с выполнения боевого задания, другие находятся в готовности к вылету.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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