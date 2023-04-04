Вторые сутки ведется розыск отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 89

Мужчина ушел из съемной квартиры вечером в воскресенье и больше не выходил на связь.

Вторые сутки ведется розыск отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

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В городе Сочи исчез отец игрока хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова. Два дня о местоположении и состоянии 51-летнего мужчины нет никакой информации. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Последний раз мужчину видели 2 апреля. Сейчас полиция совместно с волонтерами проводит поисково-спасательную операцию для розыска пропавшего отца Мичкова.

По данным источника 5-tv.ru, мужчина в воскресенье вечером, около 21:00, покинул съемную квартиру и пообещал скоро вернуться, а после пропал с без веси. Куда он направился, не уточняется.

Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».

Ранее 5-tv.ru писал, что путешественник потерялся на горе в Приморье, а нашелся в Санкт-Петербурге.

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