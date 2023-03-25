Путешественник потерялся на горе в Приморье, а нашелся в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 54

Мужчину искали на месте предполагаемого исчезновения, но оказалось, что он был совсем не там.

Путешественник потерялся на горе в Приморье, а нашелся в Петербурге

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Спасатели искали пропавшего на горе в Приморье туриста, который в итоге нашелся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС страны.

Информация о пропаже мужчины на горе Ливадийская поступила в экстренные службы накануне. Тогда же в местной волонтерской организации добавили, что путешественник и вовсе перестал выходить на связь с 21 марта. После этого спасатели выдвинулись на поиски пропавшего на место его предполагаемого исчезновения.

Позднее история заиграла новыми неожиданными красками — туриста нашли, но только не на горе, и даже не в Приморском крае.

«По линии УМВД поступила информация, что мужчина не пропал — он находится в Санкт-Петербурге», — передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани спасатели почти сутки эвакуировали из леса травмированного мужчину.

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