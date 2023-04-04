Мошенники научились оформлять кредиты на россиян удаленно

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Эксперты призывают быть внимательнее к звонкам якобы от сотрудников кредитных организаций.

Фото, видео: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im; 5-tv.ru

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Мошенники придумали способ, как удаленно взять кредит на россиян. О новой схеме рассказали «Известия».

Преступники звонят своим жертвам под видом работников колл-центра и заверяют, что клиенту заблокировали доступ в интернет-банк. Якобы для восстановления учетной записи требуется назвать данные и код из СМС. В случае если люди сообщают нужные сведения, мошенники заходят в их личный кабинет, где не просто крадут все деньги со счетов и депозитов, но и оформляют заявку на кредит, а после подтверждения выводят средства на свой счет.

Преступную схему упрощает то, что благодаря технологиям биометрии кредитные документы можно подписать удаленно. Эксперты призывают россиян быть внимательнее и при любом звонке «из банка» класть трубку и перезванивать в кредитную организацию самостоятельно.

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