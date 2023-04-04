Санкт-Петербург и Москва вошли в ТОП-5 лучших российских городов
При этом всего благоприятными для жизни были признаны более 600 городов России.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Лучше Петербурга только Москва. И то, только в отдельно взятом рейтинге. Минстрой РФ назвал самые удобные для жизни российские города.
Кроме двух столиц, в ТОП-5 вошли Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Эксперты оценили их благоустройство, работу общественного транспорта и инфраструктуру. Среди лучших городов с населением до миллиона человек — Тюмень, Сочи, Белгород и Калининград. Всего в стране эксперты насчитали более 600 благоприятных для жизни городов.
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