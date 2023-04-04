Шойгу раскрыл число уничтоженной на Украине военной техники Запада
Шойгу: ВС РФ нарушили производство оружия на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские Вооруженные Силы продолжат выполнять задачи специальной военной операции.
Армия России наносит высокоточные удары по украинским военным объектам. Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
По его словам, ВС РФ продолжают освобождать территорию Донбасса. При этом, по плану развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях.
«Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику — как на боевых позициях, так и на этапе перевозки», — говорит Шойгу.
Также он добавил, что уже нарушено производство нескольких вариантов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.
По последним данным, только с начала 2023 года было уничтожено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для войск.
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