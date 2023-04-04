Останки убитых 22 года назад девушек обнаружили в Красноярском крае

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 98

В тяжком преступлении сознался 41-летний житель краевого центра.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner; Следственный комитет; 5-tv.ru

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Останки двух несовершеннолетних девушек, убитых 22 года назад, обнаружили в Кодинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Уточняется, что костные останки, а также личные вещи — часы, обувь и предметы одежды — нашли на территории гаражного массива в яме на глубине 5,5 метра. Поиски с привлечением спецтехники велись девять дней на территории около одного квадратного километра.

В ведомстве рассказали, что убийство девушек оставалось нераскрытым несколько лет, пока при повторном изучении материалов дела не была установлена причастность к преступлению 41-летнего жителя Красноярска, ранее проживавшего в Кодинске. Мужчина был задержан и на допросе признался в убийствах.

Тяжкое преступление сибиряк совершил 26 июня 2000 года. В тот день две знакомые девушки 16 и 17 лет пришли нему в гараж с требованием вернуть одолженные деньги. Не имея возможности отдать долг, мужчина вступил с ними в конфликт, в ходе которого несколько раз ударил девушек кувалдой. От полученных травм те скончались на месте. Тела злоумышленник сбросил в глубокую яму поблизости от гаража и скрылся с места преступления. В тот же день о пропаже дочери и ее подруги в полицию заявила местная жительница.

Сейчас мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Хабаровского края заподозрили в попытке убийства малолетней дочери.

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