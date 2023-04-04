В Хабаровском крае мужчина жестоко избил свою двухлетнюю дочь

В Хабаровском крае мужчина подозревается в попытке убийства собственной малолетней дочери. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по региону и ЕАО Немцева Дарья.

«В ночь с 1 на 2 апреля, находясь дома, мужчина нанес своей двухлетней дочери множественные телесные повреждения, с которыми ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где в настоящее время проходит лечение», — рассказала она.

На данный момент следователи работают на месте случившегося, а также опрашивают свидетелей. Самого 35-летнего мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

Известно, что ранее отец девочки проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Более того, пока не ясно, где в этот момент была мать ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Хабаровском крае женщину посадили на 17 лет за убийство годовалого сына.