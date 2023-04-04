В Хабаровском крае мужчина жестоко избил свою двухлетнюю дочь

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 98

Известно, что 35-летний мужчина проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; СК России по Хабаровскому краю; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Хабаровском крае мужчина подозревается в попытке убийства собственной малолетней дочери. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по региону и ЕАО Немцева Дарья.

«В ночь с 1 на 2 апреля, находясь дома, мужчина нанес своей двухлетней дочери множественные телесные повреждения, с которыми ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где в настоящее время проходит лечение», — рассказала она.

На данный момент следователи работают на месте случившегося, а также опрашивают свидетелей. Самого 35-летнего мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

Известно, что ранее отец девочки проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Более того, пока не ясно, где в этот момент была мать ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Хабаровском крае женщину посадили на 17 лет за убийство годовалого сына.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.95
0.63 84.62
0.51
Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

Последние новости

10:30
Лолита об авторах песен: Один раз продал песню, а завтра не на что жить
10:21
Детский сад в Горловке попал под обстрел ВСУ
10:12
«Каскадер»: рэпер Элвин Грей попал в ДТП во время съемок клипа и сломал ребра
9:59
Доигрались: во Владивостоке накрыли нелегальный покерный клуб
9:46
В Хабаровском крае мужчина жестоко избил свою двухлетнюю дочь
9:45
«Я пока подзавязала»: почему Ирина Розанова не пытается устроить личную жизнь

Сейчас читают

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия
В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт
«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео