Телеведущая Соколова заявила о расставании с Гелой Месхи: «Все просто»

Пара начала появляться на публике в октябре прошлого года. Что стало причиной скорого расставания?

Актер Гела Месхи и баскетболистка Анна Соколова расстались. Об этом сама телеведущая сообщила в соцсетях, не выдержав обсуждения публики.

«Обращение к журналистам, зевакам, диванным критикам с чипсами в руках, людям, которым просто хочется посплетничать. Все просто… Мы здравые и хорошие люди. История любви закончилась. Перестаньте писать, спрашивать», — написала она в своем профиле.

Слухи о расставании Соколовой и Месхи появились недавно. Друг баскетболистки Михаил Игнатов на одном из федеральных каналов поделился подробностями личной жизни звездной пары.

«Она мне позвонила и рассказала, что Месхи выпил, потом стал очень нервозным и толкнул ее», — рассказал Игнатов.

Тогда, по его словам, Соколова упала на пол и зацепилась рукой об угол стола. Истекающую кровью ее увезли на скорой.

Бывшая супруга Месхи Екатерина Климова отказалась верить в то, что актер мог поднять руку на женщину. К слову, она до сих пор общается с ним ради общей дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гела Месхи посвятил бывшей жене странное послание.