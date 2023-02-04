Гела Месхи посвятил Климовой странное послание: «Не трогайте, не целуйте»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 26

Актер Гела Месхи посвятил послание Екатерине Климовой

Гела Месхи посвятил Климовой странное послание: «Не трогайте, не целуйте»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости развелись три года назад. Неужели артист до сих пор не может забыть бывшую жену?

Актер Гела Месхи спустя три года после развода с коллегой по цеху Екатериной Климовой опубликовал странное послание к ней. В личном блоге он разместил фото экс-супруги и как будто предупредил своих «последователей» об угрозе — отношения с этой женщиной не пройдут бесследно. Впрочем, разгадать точный смысл поста поклонникам не удается, ведь знаменитости не спешат делиться подробностями личной жизни с публикой.

Климова была замужем трижды. Первому супругу Илье Хорошилову она родила дочь Елизавету. Второму — актеру Игорю Петренко — двух сыновей, Матвея и Корнея. За Гелу Месхи артистка вышла в 2015 году, в этом браке на свет появилась девочка Изабелла. В 2019-м стало известно, что пара рассталась. Все четверо детей живут с мамой. Но не все папы, кажется, сумели пережить разрыв с мамой.

«Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…» — написал Месхи под фотографией актрисы.

Климова могла бы воспользоваться известным именем и богатой свадебной биографией ради статей в прессе. Однако она предельно сухо говорит о своих мужчинах, предпочитает обсуждать с журналистами работу. По поводу последнего развода заявила — они с Месхи пошли каждый своим путем. И прокомментировала все свои расставания стандартной фразой «не сошлись характерами». Три раза.

Гела Месхи, по слухам, после разрыва с Екатериной Климовой в одиночестве не томился. Ему приписывали ромен с актрисой Натальей Земцовой, заставали на светских мероприятиях в компании баскетболистки Анны Соколовой. Последняя даже воспевала заботливые руки артиста в стихах. Но теперь роковой мужчина определенно вернул фанатам надежду на воссоединение с Климовой. По крайней мере, обозначил курс.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Слава рассказала о причине расставания с бизнесменом Александром Данилицким после 18 совместных лет.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
Гела Месхи посвятил Климовой странное послание: «Не трогайте, не целуйте»
6:16
Посол Антонов о поставках США оружия на Украину: «Вашингтон не видит границ»
5:56
Не устоять: в Ярославле улицы превратились в каток
5:29
Лянка Грыу рассказала, почему отказалась от карьеры и улетела в США
4:44
Рак в цифрах: что нужно знать
4:13
«Мста» страшна: ВСУ проигрывают артиллерийские дуэли и несут потери

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Так да или нет? Наташа Королева впервые ответила на слухи о разводе с Тарзаном
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023