Гела Месхи посвятил Климовой странное послание: «Не трогайте, не целуйте»

Знаменитости развелись три года назад. Неужели артист до сих пор не может забыть бывшую жену?

Актер Гела Месхи спустя три года после развода с коллегой по цеху Екатериной Климовой опубликовал странное послание к ней. В личном блоге он разместил фото экс-супруги и как будто предупредил своих «последователей» об угрозе — отношения с этой женщиной не пройдут бесследно. Впрочем, разгадать точный смысл поста поклонникам не удается, ведь знаменитости не спешат делиться подробностями личной жизни с публикой.

Климова была замужем трижды. Первому супругу Илье Хорошилову она родила дочь Елизавету. Второму — актеру Игорю Петренко — двух сыновей, Матвея и Корнея. За Гелу Месхи артистка вышла в 2015 году, в этом браке на свет появилась девочка Изабелла. В 2019-м стало известно, что пара рассталась. Все четверо детей живут с мамой. Но не все папы, кажется, сумели пережить разрыв с мамой.

«Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…» — написал Месхи под фотографией актрисы.

Климова могла бы воспользоваться известным именем и богатой свадебной биографией ради статей в прессе. Однако она предельно сухо говорит о своих мужчинах, предпочитает обсуждать с журналистами работу. По поводу последнего развода заявила — они с Месхи пошли каждый своим путем. И прокомментировала все свои расставания стандартной фразой «не сошлись характерами». Три раза.

Гела Месхи, по слухам, после разрыва с Екатериной Климовой в одиночестве не томился. Ему приписывали ромен с актрисой Натальей Земцовой, заставали на светских мероприятиях в компании баскетболистки Анны Соколовой. Последняя даже воспевала заботливые руки артиста в стихах. Но теперь роковой мужчина определенно вернул фанатам надежду на воссоединение с Климовой. По крайней мере, обозначил курс.

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