МакSим застали в баре с кальяном на фоне слухов об алкоголизме и беременности

Певицу МакSим (Марина Максимова), которую поклонники начали подозревать в беременности и злоупотреблении алкоголем перед концертами, застали в баре, где она наслаждалась кальяном и, предположительно, алкоголем. Компрометирующее видео опубликовал Super.

Корреспондент издания проследил за певицей и стал свидетелем того, как МакSим в три часа дня решила расслабиться в кальянной. На кадрах видно, что звезда, которая полтора месяца была на краю смерти с поражением легких в 75%, действительно затягивается дымом из кальяна.

Более того, через некоторое время в бар, где не продают крепкое спиртное, зашел водитель певицы, который принес ей бутылку с содержимым, похожим на алкоголь. МакSим положила пару кубиков льда в стакан и наполнила его жидкостью из бутылки.

В последнее время певица шокирует публику своим поведением. Все началось с концерта в Сочи, который МакSим прервала, исполнив всего несколько песен, якобы из-за плохого самочувствия. История практически повторилась на концерте в Твери, где зрители также заметили, что МакSим едва держится на ногах и не попадает в ноты.

После этого поползли слухи о том, что певица злоупотребляет алкоголем перед концертами, чем и объясняется ее «плохое самочувствие». Также поклонники предположили, что МакSим беременна, либо у нее проявляются последствия тяжелой болезни, перенесенной в прошлом году. Фанаты даже потребовали у менеджмента певицы не издеваться над ней и отменить гастрольный тур, расписанный до лета.

В 2021 году МакSим угодила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи решили ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату вентиляции легких. Борьба за жизнь певицы продолжалась два месяца. После этого она быстро пришла в себя и вернулась к музыкальной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим призвала поклонников прекратить публичные скандалы. Она заявила, что ее самочувствие не настолько плохое, как кажется фанатам.