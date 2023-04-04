Нет истерикам: МакSим призвала фанатов остановить публичные скандалы

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Алексей Панков
Алексей Панков 30

Певица МакSим призвала фанатов прекратить публичные скандалы

Нет истерикам: МакSим призвала фанатов остановить публичные скандалы

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Девушка отметила, что понимает чувства поклонников.

Певица МакSим призвала поклонников прекратить публичные скандалы. Соответствующий пост девушка оставила в одной из социальных сетей.

По словам исполнительницы, она понимает чувства поклонников, ведь «все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие». Она подчеркнула, что ее самочувствие не настолько плохое, как кажется фанатам. Также девушка отметила, что все внутренние конфликты она уладит в личном диалоге со своей командой.

«Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. <...> Есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу», — отметила МакSим.

Кроме того, певица объявила, что решение перенести концерт было принято именно ей. Новые даты будут объявлены позже.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в команде МакSим возникли разногласия. Так, PR-агент девушки обвинила всех организаторов концертного тура в мошенничестве якобы от лица певицы.

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