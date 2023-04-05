«Надо всегда поддерживать Родину»: Владимир Пресняков о патриотической позиции

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 274

Певец Владимир Пресняков: нужно всегда поддерживать Родину

«Надо всегда поддерживать Родину»: Владимир Пресняков о патриотической позиции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Артист часто дает благотворительные концерты в больницах, где проходят реабилитацию участники спецоперации.

Певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков-младший открыто заявляет, что гордится своей патриотической позицией. Он поддерживает российских солдат, освобождающих Донбасс, и вносит свой вклад в общее дело. Так, год назад артист собрал полный зал «Крокус Сити Холла», а потом весь гонорар направил на нужды спецоперации. Спустя время он лишь убедился, что поступил правильно. Об этом исполнитель рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

«Я просто понял свою позицию и горжусь ею. Считаю, что все сделал правильно. Мы часто посещаем больницы в Москве и Подмосковье, даем благотворительные концерты. Я уверен в том, что надо всегда поддерживать Родину и наших ребят», — сказал Пресняков.

В конце марта певец отметил день рождения. Красивая дата, красивый возраст — 55 лет. Однако сам себя он чувствует как минимум на десять лет моложе. Артист уверен, что можно и в 80 лет оставаться юнцом в душе, он знает примеры таких людей и говорит о них с восхищением. Сегодня и сам Пресняков внешне и в душе остается молодым человеком.

Как рассказал музыкант, в последнее время он чувствует вдохновение, желание помогать, «делать максимум» для своей семьи, окружающих, зрителей. Ему хочется писать хорошие песни, которые бы «лечили» слушателей, оставались в их памяти и сердцах. Мечтает вырастить достойными людьми сыновей, быть всегда рядом с ними, полноценно жить. Он заявил, что готов внести свою лепту в общее дело для достижения мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская удивила его на день рождения.

Тема:
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