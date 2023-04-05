Катя IOWA выписалась из роддома: «Ответственно и интересно»

Знаменитости предстоит показать новому члену семьи мир, полный сюрпризов.

Певица Катя Иванчикова, наиболее известная как IOWA, вместе с ребенком выписалась из роддома. Радостным событием она поделилась с подписчиками в личном блоге.

Новоиспеченную мамочку встретил отец — гитарист группы IOWA Леонид Теренщенко.

«Уезжаем уже втроем! Мы идем по длинному коридору и с каждым шагом осознаем, что произошло… Это, как в фильмах фэнтези, когда тебя выбирают, для встречи с пришельцем из другой галактики, и ты должен показать ему свою планету! Ответственно и интересно. Поехали», — написала певица.

Певица Катя IOWA выписывается из роддома. Фото: Instagram* / katya_iowa

Прежде чем уехать из роддома, певица успела рассказать фанатам о нескольких моментах своего нахождения в стенах больницы и выложила оттуда несколько снимков, на которых, к слову, очень свежо выглядит. По словам артистки, после родов она не вставала с кровати около четырех дней, а также сбросила целых десять килограммов.

Катя Иванчикова родила первенца 31 марта. К слову, знаменитость более десяти лет мечтала забеременеть, но попытки оборачивались неудачами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Катя IOWA впервые стала мамой.

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