«Случилось»: Катя IOWA впервые стала мамой

Новоиспеченные родители счастливы, ведь почти десять лет они ждали этого малыша.

Певица Катя Иванчикова IOWA впервые стала мамой. Об этом девушка сообщила в своем личном блоге.

35-летняя артистка написала очень скромный, но радостный пост.

«Случилось! 8:19», — заявила знаменитость, дополнив слова смайликом с только что вылупившемся птенчиком.

Поклонники тут же принялись поздравлять певицу и желать ей и малышу здоровья и счастья.

О том, что Катя Иванчикова беременна, поклонники узнали, заметив ее с округлившимся животиком в конце 2022 года в одном из торговых центров. Тогда она вместе со своим мужем гитаристом Леонидом Терещенко закупалась детскими вещами.

К слову, артистка более десяти лет мечтала забеременеть, но попытки оборачивались неудачами.

Певица познакомилась с будущим мужем еще в 2008 году, а спустя восемь лет пара поженилась. Они устроили яркую свадьбу в Карелии. Кстати, они не раз признавались в интервью, что несмотря на то, что оба связаны с шоу-бизнесом, они редко ссорятся и в их отношениях царит настоящая гармония.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как солистку группы IOWA заметили с округлившимся животом.