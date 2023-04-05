Взрослый разговор без ремня: как убедить подростка бросить курить вейп

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 9

Психолог Смолярчук: убедить подростка бросить вейп можно с помощью взрослого разговора без запретов и угроз

Фото, видео: www.globallookpress.com / m3; ВКонтакте / Ирина Смолярчук; 5-tv.ru

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Фраза «нельзя курить» неубедительна. Как правильно говорить с подростком о вреде курении вейпов?

Госдума РФ может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля. Психолог Ирина Смолярчук рассказала, как родителям убедить свое чадо отказаться от вредной привычки. Так, в первую очередь эксперт рекомендует ни в коем случае не переходить к прямым запретам и угрозам.

«Любые санкции, связанные с запретом, ребенка с психикой авантюриста еще больше распаляют, и он не просто это будет делать назло, а еще и уйдет в подпольную деятельность», — объяснила Смолярчук.

По ее словам, взрослому нужно начать сочувствовать ребенку-курильщику, говорить о том, как больно видеть его курящим. При этом ни в коем случае не доказывать, что от вейпа можно умереть. А вот говорить о том, что подросток портит свои легкие и рискует получить серьезные ожоги, особенно рекомендуется.

«Нужно рассказывать о том, как вам больно видеть, как его тело страдает, и он это делает со своим телом по доброй воле. Вот это приглашение подростка к взрослому разговору, который переводит его к ответственности», — отметила психолог.

Возможно, подросток пытается заглушить какие-то волнующие его проблемы с помощью вейпа, который дает ему чувство расслабленности. Смолярчук посоветовала родителям попробовать помочь ребенку разобраться с неприятностями, в чем бы они ни заключались.

«Может у вас есть более человеческие решения, например, эту проблему вместе разрулить и от нее избавиться», — подчеркнула эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вейп убивает подростков.

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