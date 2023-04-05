Переживаю, когда есть что делить: Прохор Шаляпин о разбитом сердце

Певец был женат три раза, однако ему до сих пор не удалось встретить свою любовь.

Сердце Прохора Шаляпина разбивается, когда ему нужно делить имущество. В этом он признался на премьере комедии «Я хочу! Я буду!».

Артист с улыбкой на лице называет себя искренним и честным человеком. Тем не менее, квартирный вопрос Шаляпин ставит превыше всего.

«А кто хочет делиться, извините, имущество делить? Никто не хочет <> Когда делить нечего, то мы об этом (о разбитом сердце. — Прим. ред.) очень быстро забываем», — рассказывает артист.

Шаляпин настаивает на том, что прежде всего нужно любить себя и ставить на первое место свои собственные интересы.

«Я могу необдуманный поступок совершить только ради себя любимого. Настоящий нарцисс. Ненавидьте меня дальше», — заключил артист.

За плечами Прохора Шаляпина три официальных брака. Все супруги певца были старше него, а разница в возрасте могла достичь 30 лет. Тем не менее, самого артиста это никогда не смущало. По его словам, брак считается разновозрастным в том случае, если один из партнеров старше другого больше, чем на 50 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин пожаловался на нехватку денег.