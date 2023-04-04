Два года в «сарайчике»: Прохор Шаляпин пожаловался на нехватку денег

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Алексей Панков
Алексей Панков 50

Прохор Шаляпин заявил, что не может достроить дачу из-за нехватки денег

Два года в «сарайчике»: Прохор Шаляпин пожаловался на нехватку денег

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Артист не может начать строительство дома на загородном участке. Что ему мешает?

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин признался, что уже два года не может начать строительство загородного дома в Подмосковье. В разговоре с «МК» артист заявил, что ждет снижения цен на стройматериалы, потому что не готов переплачивать.

Сейчас на участке стоит старый двухэтажный дом 2006 года постройки. Однако, по словам музыканта, в нем можно переночевать. Также на участке есть энергоснабжение и скважина с водой.

«Дело в том, что я не собирался покупать. Я за очень маленькие деньги купил, даже неприлично говорить. Я не озвучу даже», — отметил Шаляпин.

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В конце декабря прошлого года появилась информация, что артист испытывает финансовые трудности. По этой причине он решил продать квартиру площадью 147 метров в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин предпочитает передвигаться по столице на общественном транспорте. Исполнитель отметил, что для конспирации надевает маску и капюшон.

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