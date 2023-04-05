«All the best»: Путин пожелал новым послам ЕС и США в России всего наилучшего

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Путин пожелал послам США и ЕС всего наилучшего на английском языке после вручения верительных грамот

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Глава государства выразил надежду на нормализацию отношений с западными странами.

Глава РФ Владимир Путин обратился к иностранным дипломатам на английском языке и пожелал им всего наилучшего по итогу встречи с новыми послами США и ЕС в России.

«Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Всего хорошего. All the best», — поделился пожеланиями президент.

Во время выступления на вручении верительных грамот в Кремле Путин выразил надежду, что наносящие ущерб отношениям с Россией действия западных стран останутся в прошлом, и государства смогут вновь выстроить логичное сотрудничество.

Новым послам ЕС и США в РФ глава государства пожелал успехов в предстоящей работе, несмотря на ситуацию в мире и вокруг страны. Он отметил, что дипломаты смогут ближе познакомиться с Россией, ее культурой и историей.

«Надеюсь, что работа в России будет интересной для вас <…> и будет направлена на разрешение тех проблем, перед которыми стоит весь мир, перед которыми стоят и наши страны», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине.

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