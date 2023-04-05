Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Путин: поддержка США переворота на Украине 2014 года привела к украинскому кризису

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Москва стремилась выстраивать с Вашингтоном равноправные отношения и не совала нос в чужие дела, чего нельзя сказать об американских коллегах.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что поддержка Вашингтоном цветных революций и государственного переворота на Украине в 2014 году привела к украинскому кризису. Об этом он заявил во время выступления на вручении верительных грамот от послов ЕС и США в Кремле.

Президент отметил, что от российско-американских отношений напрямую зависит мировая безопасность и стабильность, однако во взаимоотношении стран наблюдаются явные проблемы. По его словам Россия и Соединенные Штаты придерживаются разных взглядов по вопросам формирования современного глобального порядка.

«Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворотов Киева 2014 году, в конечном то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису», — объяснил Путин.

Кроме того, добавил глава государства, американская политика внесла значительный вклад в разрушение отношений с Россией. Владимир Путин напомнил, что Москва поддерживалась принципов равноправной дружбы, уважала принципы и национальные интересы, а также не стремилась вмешиваться во внутренние дела Вашингтона.

«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — заключил президент.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках».

Тема:
Украинский кризис
3 апр
В НАТО опасаются повторения украинского кризиса в Восточной Азии
3 апр
«Грозное оружие»: бойцы ВДВ впервые в истории получили «Солнцепеки»
2 апр
Британцы предрекли танкам Challenger 2 уничтожение на Украине в течение недели
2 апр
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
2 апр
Украине можно все? Зачем Киев осатанело воюет с православной церковью
2 апр
Правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке
2 апр
В США назвали условия для отступления украинских боевиков из Донбасса и Запорожья
2 апр
«Уже стонут»: военный аналитик указал на сигналы окончания спецоперации
31 мар
Киев в очередной раз пытается сорвать обмен пленными: зачем это нужно?
30 мар
Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников
+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

17:08
Взрослый разговор без ремня: как убедить подростка бросить курить вейп
16:59
«Где Голливуд и где Россия?»: SHAMAN о величии русской культуры перед западной
16:50
Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине
16:41
Подросток-циркач в Свердловской области сорвался с высоты и впал в кому
16:29
Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС
16:20
От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Катя Лель поливает святой водой подарки от поклонников
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео