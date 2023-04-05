Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине
Путин: поддержка США переворота на Украине 2014 года привела к украинскому кризису
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru
Москва стремилась выстраивать с Вашингтоном равноправные отношения и не совала нос в чужие дела, чего нельзя сказать об американских коллегах.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что поддержка Вашингтоном цветных революций и государственного переворота на Украине в 2014 году привела к украинскому кризису. Об этом он заявил во время выступления на вручении верительных грамот от послов ЕС и США в Кремле.
Президент отметил, что от российско-американских отношений напрямую зависит мировая безопасность и стабильность, однако во взаимоотношении стран наблюдаются явные проблемы. По его словам Россия и Соединенные Штаты придерживаются разных взглядов по вопросам формирования современного глобального порядка.
«Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворотов Киева 2014 году, в конечном то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису», — объяснил Путин.
Кроме того, добавил глава государства, американская политика внесла значительный вклад в разрушение отношений с Россией. Владимир Путин напомнил, что Москва поддерживалась принципов равноправной дружбы, уважала принципы и национальные интересы, а также не стремилась вмешиваться во внутренние дела Вашингтона.
«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — заключил президент.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках».
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