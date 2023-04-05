«Задача была»: пилот рухнувшего под Брянском самолета дал первые показания

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 431

Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета дал первые показания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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При мужчине не было документов и мобильника, зато он имел автомат и бронежилет — для защиты от систем ПВО, как было ему заявлено.

Пилот рухнувшего в Брянской области украинского легкомоторного самолета дал первые показания. Мужчина был задержан пограничным отрядом ФСБ РФ, видео допроса предоставил источник 5-tv.ru.

«Задача была такая — лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — сообщил гражданин Украины.

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Пилот уточнил, что командир не раскрывал «пункт б». Вылетели они с площадки в Киевской области и летели «на юг». Целью полета на высоте 50 метров задержанный назвал проверку работы украинских ПВО. По крайней мере, такую версию до него довело командование.

«Но так как наша ПВО и тероборона во все стреляют — во все, что шевелится, — надо надеть бронежилет», — пояснил он.

Мужчина оказался частным пилотом - гражданским, а не военным. Он уточнил, что не летал с начала спецоперации по защите Донбасса. За данную операцию ему обещали заплатить 50 тысяч гривен. Командование обеспечило его бронежилетом и автоматом. При этом документов и мобильного телефона при нем не было - оставил на территории Украины. Оружие после крушения мужчина спрятал в лесополосе из-за опасений быть расстрелянным украинской теробороной.

Причиной падения пилот назвал поломку винта. Мужчина уверяет, что не догадывался, что находится на территории РФ. В России, по его словам, он не был с момента распада Советского Союза, близких и знакомых в Брянской области не имеет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места падения украинского самолета под Брянском.

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