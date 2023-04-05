В бронике и с автоматом: кадры с места падения украинского самолета под Брянском

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 111

Опубликованы первые кадры с места падения украинского самолета под Брянском

В бронике и с автоматом: кадры с места падения украинского самолета под Брянском

Фото: 5-tv.ru

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Пилот был задержан российскими пограничниками.

Первые кадры с места аварийной посадки украинского легкомоторного самолета в поле в Брянской области оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По последним данным, нарушитель госграницы приземлился в Клинцевском районе области недалеко от Бутовска. О неожиданном госте правоохранителям сообщили местные жители.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии оцепили территорию и организовали поиск пилота-нарушителя, который попытался скрыться в лесополосе. В ходе осмотра воздушного судна неподалеку от него, присыпанные землей были обнаружены автомат, бронежилет и боеприпасы.

Через некоторое время сотрудники погранотряда ФСБ задержали управлявшего самолетом украинского пилота, который признался, что действовал по заказу ВСУ. Предварительно, его задачей было проведение разведки с воздуха.

В бронике и с автоматом: кадры с места падения украинского самолета под Брянском

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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