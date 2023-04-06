Провалы на концертах и скандалы каждый день: что происходит с МакSим и ее командой

После серии отмен и провальных выступлений артистка распрощалась со своим директором Павлом Назаровым, который поссорился с поклонниками. А теперь, похоже, снова приняла на работу.

Ситуация вокруг певицы Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, усложняется с каждым днем, пишет 7Дней.ru. После ряда неудачных выступлений, прерванных и отмененных концертов она объявила, что переносит запланированный гастрольный тур и больше не сотрудничает с концертным директором Павлом Назаровым. Именно представителя звезда обвинила в своем плачевном состоянии.

Бушуют слухи не то о запоях, не то о беременности артистки, фанаты ищут причины слабых представлений, на которых она едва попадает в ноты. В это время приходит известие об увольнении Назарова — за ссору с возмущенными поклонниками. Информацию подтвердила пиар-менеджер селебрити Яна Богушевская, сам Назаров удалил из аккаунтов в соцсетях все упоминания о МакSим. Через сутки все как ни в чем не бывало снова работают вместе.

«Мы обсудили внутри команды все возникшие сложности и недопонимания. Взаимные претензии между мной и пиар-менеджером Яной Богушевской исчерпаны. От себя лично приношу ей извинения. В последние дни все мы очень обеспокоены всем произошедшим и переживаем за общее дело. В настоящий момент мы — как одна команда. Занимаемся работой по корректировке всех текущих процессов», — заявил Назаров.

И если «семейную» передрягу удалось утрясти, фанаты до сих пор не понимают, что происходит с МакSим. На концертах исполнительница пошатывается, поет мимо нот, хрипит, а то и вовсе уходит со сцены. Она заметно поправилась, что стало причиной слухов о беременности, но упомянутая Богушевская домыслы опровергла. О проблемах Максимовой со спиртным до сих пор судачат только мающиеся неизвестностью поклонники.

Известно, что артистка едва выжила после тяжелой формы коронавируса — месяц пробыла в коме, с трудом восстановилась, чтобы вернуться к творческой деятельности. Преданная публика не может поверить, что теперь она губит слабое здоровье алкоголем. И тут же, очень кстати, об этом писал ранее 5-tv.ru, ее заметили в баре с кальяном и бокалами на столе…