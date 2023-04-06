Пересильд о дочерях от Учителя: «Не пытались внедрить детей в нашу профессию»

Артистка и режиссер, чей роман начался много лет назад в тайне от публики, расстались два года назад. Они вместе воспитывают наследниц, берегут их от трудностей индустрии.

Актриса Юлия Пересильд заявила, что не желает дочерям от отношений с режиссером Алексеем Учителем актерского будущего. По ее мнению, детям тяжело дается работа в этой профессии, и лучше бы им выбрать занятие, где меньше стрессовых ситуаций. Об этом артистка рассказала в интервью изданию «Теленеделя звезд».

Пересильд родила двух девочек режиссеру Алексею Учителю. Роман закрутился на съемках фильма «Край», в 2009 году на свет появился первый плод этой любви — Анна, а в 2013-м второй — Мария. Учитель не был официально разведен, отношения знаменитостей тщательно скрывались от публики. Нескоро они стали вместе выходить в свет, но до ЗАГСа не дошли, а два года назад и вовсе расстались.

Дочери артистов растут во внимании и заботе обоих родителей. Мама и папа берегут девочек от пристальных глаз журналистов, не пытаются вывести на большие экраны. Однако Мария и Анна становятся старше, проявляют свои интересы и желания — в том числе, попасть в волшебный мир кино.

«Мы всегда видели в наших детях талант, другой вопрос, что ни я, ни Алексей никогда не пытались их внедрить в эту профессию. Очень долгое время мы отказывались от всех предложений снять девочек в кино или рекламе. Мы очень долго пытались этого не допустить», — заявила Пересильд.

Актриса понимает, что повзрослевшие дочери сами примут важное решение, но не уверена, стоит ли им окунаться в шоу-бизнес. По словам звездной мамы, детям в кино работать «трудно и нервно». Кроме того, работу нужно совмещать со школой. Так что приходится постоянно переживать за ментальное и физическое здоровье девочек, даже когда есть повод порадоваться их успехам.

«Радуемся, но всегда держим руку на пульсе», — подчеркнула артистка.

Осенью прошлого года стало известно, что сердце Юлии Пересильд несвободно. Селебрити всегда была скрытной в вопросах личной жизни, но все же решилась открыто заявить о своих чувствах к новому избраннику. Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем теперь встречается знаменитость.