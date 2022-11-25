Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником

В окружении знаменитостей поговаривают, что внезапное заявление — не порыв души, а красивое предупреждение о том, что скоро невозможно будет скрыть.

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник во всеуслышание заявили о взаимной любви. Роман популярным артистам приписывали и раньше, но ни на один соответствующий вопрос журналистов они не отвечали. Сегодня звезды одновременно посвятили друг другу трогательные посты в социальных сетях и опубликовали совместные фото.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» — написала в своем блоге Пересильд.

«Я люблю эту женщину», — сообщил Тройник.

38-летняя актриса воспитывает двух дочерей от 71-летнего режиссера Алексея Учителя. Мэтр официально не развелся с женой до сих пор, а его связь с молодой возлюбленной завязалась около 15 лет назад. Расстались знаменитости два года назад, но сохранили дружественные отношения, вместе воспитывают наследниц. С Тройником Пересильд знакома давно, когда-то они играли на сцене Театра наций.

Вероятно, пара артистов встречается около года. Они начали тесно общаться на съемках картины «Вызов». Стоит напомнить, часть сцен с Пересильд снималась в космосе на МКС! Оба на момент начала романа, по данным прессы, были свободны. Недавно вместе посетили светское мероприятие — уже не скрывали чувств. Звезды держались за руки, кавалер нежно обнимал свою даму, положа руку на талию, с удовольствием позировал рядом с ней фотографам.

Артистка, стоит отметить, всегда держала в тайне от СМИ личную жизнь. Она подчеркивала, что не приемлет пиара за счет романтических связей. Почему же сейчас буквально кричит о своей любви к Тройнику? Как пишет KP.RU со ссылкой на информаторов в окружении актеров, такое поведение может быть продиктовано холодным расчетом. Пересильд подозревают в беременности: вероятно, скоро скрыть живот будет уже невозможно, и чтобы избежать лишних вопросов, она и представила публике отца.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Пересильд рассказала о долгом и тяжелом восстановлении здоровья после полета в космос.