Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройнике официально объявили о романе

Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

В окружении знаменитостей поговаривают, что внезапное заявление — не порыв души, а красивое предупреждение о том, что скоро невозможно будет скрыть.

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник во всеуслышание заявили о взаимной любви. Роман популярным артистам приписывали и раньше, но ни на один соответствующий вопрос журналистов они не отвечали. Сегодня звезды одновременно посвятили друг другу трогательные посты в социальных сетях и опубликовали совместные фото.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» — написала в своем блоге Пересильд.

«Я люблю эту женщину», — сообщил Тройник.

38-летняя актриса воспитывает двух дочерей от 71-летнего режиссера Алексея Учителя. Мэтр официально не развелся с женой до сих пор, а его связь с молодой возлюбленной завязалась около 15 лет назад. Расстались знаменитости два года назад, но сохранили дружественные отношения, вместе воспитывают наследниц. С Тройником Пересильд знакома давно, когда-то они играли на сцене Театра наций.

Вероятно, пара артистов встречается около года. Они начали тесно общаться на съемках картины «Вызов». Стоит напомнить, часть сцен с Пересильд снималась в космосе на МКС! Оба на момент начала романа, по данным прессы, были свободны. Недавно вместе посетили светское мероприятие — уже не скрывали чувств. Звезды держались за руки, кавалер нежно обнимал свою даму, положа руку на талию, с удовольствием позировал рядом с ней фотографам.

Артистка, стоит отметить, всегда держала в тайне от СМИ личную жизнь. Она подчеркивала, что не приемлет пиара за счет романтических связей. Почему же сейчас буквально кричит о своей любви к Тройнику? Как пишет KP.RU со ссылкой на информаторов в окружении актеров, такое поведение может быть продиктовано холодным расчетом. Пересильд подозревают в беременности: вероятно, скоро скрыть живот будет уже невозможно, и чтобы избежать лишних вопросов, она и представила публике отца.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Пересильд рассказала о долгом и тяжелом восстановлении здоровья после полета в космос.

-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником
22:41
Уволились более 20 тысяч работников завода по производству iPhone в Китае
22:32
«Без бутылки не разберешься»: Галич объяснила ссору с Ивлеевой
22:23
В скандальном океанариуме в Приморье умерла акула-зебра
22:14
Матери солдат СВО после встречи с Путиным спели «Подмосковные вечера» — видео
22:05
Ройзман, Монгайт и Новиков: Минюст РФ расширил список иноагентов

Сейчас читают

Появились кадры изнутри дома, в котором погибла вдова Говорухина
Зеленский и Залужный — только ширма: политолог о том, кто будет главой Украины
Застойное явление: почему люди во всем мире резко перестали развиваться
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео