Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 апреля?

В четверг энергии благоприятствуют большим и малым делам. Долгосрочные проекты, вдохновляющие задачи, эффективное партнерство — все должно сработать. Обязательно воспользуйтесь возможностями и сделайте что-то прекрасное для себя и своего будущего.

Совет дня: лучшее занятия четверга должны отвечать следующим критериям: быть вдохновляющими, нести положительный заряд и преумножать ваше физическое, ментальное или материальное благополучие. Все от новых знакомств до занятий спортом и привлечения денег.

Предостережение дня: не делайте в четверг ничего, что может в будущем вас как-то ограничить. Не берите кредиты, не принимайте на грудь трудновыполнимые обязательства, не наступайте самому себе на горло.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.