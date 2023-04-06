Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 28

Сегодня энергии благоприятствуют большим и малым делам. Но есть одно предостережение.

Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 апреля?

В четверг энергии благоприятствуют большим и малым делам. Долгосрочные проекты, вдохновляющие задачи, эффективное партнерство — все должно сработать. Обязательно воспользуйтесь возможностями и сделайте что-то прекрасное для себя и своего будущего.

Совет дня: лучшее занятия четверга должны отвечать следующим критериям: быть вдохновляющими, нести положительный заряд и преумножать ваше физическое, ментальное или материальное благополучие. Все от новых знакомств до занятий спортом и привлечения денег.

Предостережение дня: не делайте в четверг ничего, что может в будущем вас как-то ограничить. Не берите кредиты, не принимайте на грудь трудновыполнимые обязательства, не наступайте самому себе на горло.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.50
0.14 87.10
0.38
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

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