Греция не отправит Киеву новое оружие, чтобы не ослаблять свою обороноспособность

Греция отказалась поставлять на Украину новое вооружение. Об этом заявил глава Минобороны страны.

Речь идет о модернизированных танках Leopard 2A6 и российских зенитно-ракетных комплексах С-300. Министр подчеркнул, что власти не будут отправлять ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить собственную обороноспособность страны.