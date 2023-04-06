Все по-другому: ученый предупредил о последствиях встраивания ДНК из пищи в человеческие клетки

Раньше ученые считали, что процесс может происходить только применительно к грибам и бактериям. Но последние данные доказывают, что и в организме человека механизм тоже работает.

Фрагменты ДНК генетически модифицированных продуктов могут встраиваться в генном человека, однако опасаться этого не стоит. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский.

В интервью Газета.ру он пояснил, что не только фрагменты ГМО-продуктов способны встроиться в геном человека, но и неизмененного организма.

«Разницы нет: произошла ли генетическая модификация вследствие употребления ГМО или обычных продуктов. Допустим мы съели помидор с генами рыбы. Но мы отдельно едим и помидор, и рыбу», — приводит пример эксперт.

Опасность лишь в том, добавляет он, что на тот или иной ГМО-продукт может возникнуть аллергическая реакция. Допустим, у человека нет аллергии на помидоры, но есть на орехи. Но если он съедает томат с генами ореха, возможен самый опасный исход, вплоть до анафилактического шока, предупреждает Крутовский.

К слову, процесс встраивания генома одного организма в ДНК другого без полового размножения ученые называют горизонтальным переносом. До недавнего времени предполагалось, что происходить он может только у бактерий и грибов, но последние исследования доказывают, что механизм работает также применительно к животным и людям.

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