Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров по Украине

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине. Об этом заявил сам председатель КНР после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.

Он отметил необходимость учитывать интересы безопасности всех сторон в соответствии с целями и принципами устава ООН. Также, по его мнению, важно искать политическое решение сложившейся ситуации и строить «сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности».

Кроме того, руководитель государства заявил готовности устранять побочные эффекты украинского кризиса в разных сферах, включая, в частности, экономическую, энергетическую и транспортную.

К слову, диалог китайского и французского лидеров ведется в эти дни в рамках официального визита Эммануэля Макрона в КНР. Политик надеется, что именно Китай может сыграть ключевую роль в российско-украинском конфликте.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия встала на защиту региона военным способом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какова истинная цель визита Макрона в Китай, по мнению политолога.