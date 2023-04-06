«Оцени масштаб катастрофы»: политолог назвал истинную цель визита Макрона в Китай

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 209

Политолог Пилько: Макрон отправился с визитом в Китай для оценки масштаба катастрофы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aurelien Morissard, via www.imag; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Французский лидер решился покинуть свою страну на фоне масштабных протестов. Что же его так обеспокоило во внешней политике?

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Китай, чтобы понять истинную позицию Пекина по вопросу вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Алексей Пилько.

По его словам, европейские политики взволнованы укреплением взаимоотношений между Россией и Китаем.

«Визит Макрона в Китай — это попытка понять, насколько серьезны намерения Китая в отношении России. Действительно ли Китай готов делать ставку на стратегическое партнерство с Россией, или это является стратегическим ходом. В Европе — в частности во Франции — очень взволнованы визитом Си Цзиньпина в Москву», — объяснил политолог.

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Он напомнил, что Макрон поехал в КНР не один. Там же сейчас находится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это показывает степень беспокойства Запада из-за укрепляющихся отношений Москвы и Пекина.

«Одно дело — играть в сдерживание только России. Другое дело — когда к ней подключается Китай. А в перспективе и ряд других стран. Это серьезная история. Сейчас, собственно говоря, Макрон пытается оценить масштаб катастрофы», — сказал Алексей Пилько.

Также эксперт поделился мнением о масштабных протестах во Франции, на фоне которых президент страны отправился в другое государство с рабочим визитом.

«В Париже протесты сильные, но пока они определенной грани они не перешли. Это нельзя назвать бунтом. Это просто антиправительственные выступления. Во Франции они не так уж и редко происходят <…> Это не приводит к каким-то политическим изменениям по одной простой причине: одного народного недовольства для смены режима недостаточно», — подытожил Пилько.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем.

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