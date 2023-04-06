Треш-стримера из Ивановской области задержали по подозрению в избиении девочки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

СК РФ проводит проверку по факту возможных противоправных действий мужчины в отношении ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Треш-стримера из Ивановской области задержали по подозрению в избиении девочки

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Блогер Дмитрий Серов, унижавший девочку во время треш-стрима, был задержан полицией Ивановской области. Видео с ужасающими кадрами распространилось по социальным сетям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и специалисты других полицейских служб проводят по данному факту проверку и комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.

До этого в социальных сетях и мессенджерах были опубликованы видеозаписи, на которых блогер бьет маленькую девочку прямо во время стрима в интернете. На видео несовершеннолетняя рыдает и говорит, что хочет домой, но блогер не дает ей уйти и бьет, когда ребенок пытается вырваться. Также он открыто высказывается о совершении им преступлений в отношении других детей.

Следователи быстро установили личность мужчины на видео и его местонахождение. Возбуждено уголовное дело.

Многие подписчики мужчины уверяют, что эта девочка — его дочь от бывшей жены. Более того, женщина много раз обвиняла Серова в домашнем насилии. По ее словам, стример ломал ей нос, колено и палец. Серов с другом также ведет другой канал на YouTube, на который подписаны почти миллион человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пятиклассницу из Кемерова изнасиловали прямо на дне рождения.

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