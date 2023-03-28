Пятиклассницу из Кемерова изнасиловали прямо на дне рождения

Чудовищной трагедией закончился день рождения для 12-летней кемеровчанки — там, на празднике, над девочкой надругался один из приглашенных гостей. Причем школьницу в тот день сопровождал взрослый приятель ее матери, но защитить ребенка от насилия, видимо, не смог.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в ночь с 26 на 27 марта. В это время девочка все еще почему-то гостила на празднике у 34-летнего именинника с подозрительной биографией — у мужчины за плечами три судимости, причем одна из них даже не погашена.

Но не он один в тот день представлял сомнительное общество пятиклассницы. Ее 22-летний провожатый — тоже судимый и приходится знакомым матери школьницы. Женщина была в курсе, куда и с кем отправляется ее чадо. И, видимо, была спокойна за последствия.

Но напрасно — за праздничным столом сидел еще один взрослый гость с уголовным прошлым и нечистыми помыслами. Бес в ребро окончательно ударил после очередной рюмки спиртного. Вероятно, 34-летний мужчина подловил подходящий момент и совершил задуманное преступление, полагают стражи порядка. Куда в этот момент смотрел приятель мамы потерпевшей девочки, остается только догадываться.

О случившемся той же ночью в полицию сообщила сама родительница. Тогда же удалось задержать подозреваемого — свою вину он отрицать не стал и полностью признался в содеянном. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об изнасиловании.

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