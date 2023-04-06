Рудковская заступилась за МакSим после обвинений в алкоголизме: «На пределе»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг певицы МакSим. По ее мнению, артистке нужно бережнее относиться к своему здоровью, иначе это может закончиться плохо.

«Видно, что силы у человека на пределе. Это очевидно, что из-за здоровья, но очевидно, что нельзя все так продолжать и отмахиваться, это может закончиться плохо», — цитирует Рудковскую dni.ru.

Также продюсер отметила, что смотреть видео с концертов МакSим «просто невозможно». В соцсетях распространились кадры с недавних концертов, на которых певица выглядела болезненно и вела себя неестественно. Так, например, в Твери МакSим едва стояла на ногах и не попадала в ноты, а в Сочи и вовсе сорвала концерт и ушла со сцены.

«Артист, даже если он чувствует себя очень плохо, не может не выйти на сцену, а все мы можем не пойти на работу и взять больничный по состоянию здоровья. А город в туре не отменить, иначе другие города встанут наглухо, начнут сдавать билеты и сорвется весь тур в целом», — отметила продюсер.

Рудковская не понаслышке знает, как тяжело артисту, который всегда поет без фанеры. И она по-человечески сопереживает МакSим, которая стала причиной многочисленных обсуждений и споров между поклонниками и недоброжелателями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что происходит с МакSим и ее командой.