Житель Томска проснулся после вечеринки, а гости оказались мертвы
Что произошло между тремя друзьями? Кто побывал в их квартире?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Житель Томска побывал на такой вечеринке, о которой теперь никогда не забудет. Как сообщает источник 5-tv.ru, мужчина проснулся на утро после праздника и обнаружил себя в окружении двух трупов.
Известно, что до этого 50-летний мужчина с братом и их другом решили выпить алкогольные напитки в одной из квартир на улице Интернационалистов. Все вроде было бы спокойно, и они мирно уснули. Но с утра мужчина увидел мертвого родственника с тремя ножевыми ранениями и товарища — с 15 ножевыми ранениями.
Единственный вопрос, которым задался мужчина — каким образом он остался жив. Правоохранители уже начали проверку произошедшего. Из подробностей: оставшийся в живых мужчина был неоднократно судим, как и его брат.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Подмосковье расследуют загадочное убийство мужчины.
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