Сидел и не шевелился: в Подмосковье расследуют загадочное убийство мужчины

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 212

Пожилого мужчину без признаков жизни нашли за столом в частном доме под Дмитровом

Сидел и не шевелился: в Подмосковье расследуют загадочное убийство мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Покойный жил в уединении за городом и почти не принимал гостей.

В подмосковном Дмитрове правоохранители расследуют таинственное убийство 72-летнего мужчины. Жертву нашли в минувший понедельник, 27 марта, прямо за обеденным столом в загородном гостевом домике.

Как стало известно 5-tv.ru, пожилой житель Подмосковья последние дни не выходил на связь со своими близкими. Тревогу забила его дочь и для начала обратилась за помощью к брату своего супруга. Тот отправился проведать мужчину в деревню и на месте увидел страшную картину: хозяин сидел за столом и не подавал признаков жизни. При этом на теле имелись очевидные следы насильственной смерти: ножевые ранения в голову, шею, а вокруг полная разруха — битая посуда и окровавленные ножи.

Все это позже зафиксировали приехавшие на место правоохранители. С места происшествия криминалисты изъяли все подозрительные предметы — от предполагаемых орудий убийства до личных вещей. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Пока никаких версий о предполагаемых подозреваемых не озвучивается. Известно, что последние годы убитый жил за городом один и гостей принимал крайне редко. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кому и чем мог насолить пожилой мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Благовещенска убил 10-месячного сына и напал с ножом на жену.

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